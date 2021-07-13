香港經濟產業單一　議員倡新界北增設用地發展工業4.0

香港經濟側重金融、地產行業，產業趨向單一化，未能吸引年輕人就業。有議員今日(13日)發表「香港工業4.0再工業化啟動建議書」，建議政府促進工業智能化、推動高新科技發展，包括增加工業用地、提供稅務優惠等。

議員周浩鼎指出，本港經濟不能單靠金融，應推動香港工業4.0再工業化。他強調推動工業絕對不是「走回頭路」，更不是舊式的勞動密集工業，而是發展智能生產線，推出高質量、高端產品。他又舉例指香港有逾1400間食品加工企業，約2.8萬名員工，在2019年貿易總額有538億港元，當中47%產品輸往內地，證明內地對香港食品安全有信心，又稱香港產品不能「鬥平」，否則沒有出路。

此外，周指及後會向政府遞交建議書及作進一步溝通，建議政府為製造業訂立佔整體經濟總值比例的發展基準指標、增加工業用地、與職訓局合作宣傳、提供稅務優惠等。

對於政府計劃清拆4座工廈，將其改建為公營房屋，會否與周的建議相違背。他稱個別個案未必適合評論，但指出政府應考慮在新界北新田落馬洲及文錦渡物流走廊增設工業用地及集體配套，以增加附近的就業機會。