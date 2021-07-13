梁錦威當選葵青區會主席　表明認同支聯會五大綱領

葵青區議會今補選主席，梁錦威在無競爭情況下當選。

葵青區議會主席單仲偕因前年10.1遊行而被控組織未經批准集結，早前承認控罪，被法庭判處入獄14個月、緩刑兩年。根據法例其議員資格已告喪失，連帶影響葵青區議會主席職位懸空。葵青區議會今日(13日)召開大會補選主席，身兼支聯會常委的區議員梁錦威在無競爭下自動當選，又表示認同支聯會「結束一黨專政」的綱領。

葵青區議會副主席張文龍主持選舉主席儀式，截至會議舉行前一小時，只收到一份提名表格，唯一參選人為梁錦威。建制派區議員盧婉婷質疑梁錦威作為支聯會常委，是否認同支聯會「結束一黨專政」的綱領。梁錦威則表示完全認同支聯會五大綱領，並會一直堅持下去。盧婉婷批評梁行為涉「顛覆國家政權」，認為若由梁擔任區會主席，會破壞區議會聲譽。

最後張文龍宣布，梁錦威根據《區議會條例》當選區議會主席，任期即時生效至2023年12月31日，有指建制派議員盧婉婷及梁嘉銘在席細聲斥：「無資格，無資格。」不過未有離席抗議。

葵青區議會目前尚餘14名區議員，暫有9名民主派未有辭職，而建制派只有5名議員，因此民主派仍佔多數。

梁錦威日前曾貼文表示不會辭任區議員，指港人或會認為其留任決定天真，甚至不齒其決定，他亦表示面對三、四個月之後的『六四案』審訊，他有很大機會入獄，形容議席本身都已在倒數階段，留下來的意義已不在於議席本身。