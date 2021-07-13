周末兼職做「無牌牙醫」　2名外傭昨被判囚

有外傭趁假日光顧無牌的「同鄉」牙醫。

早前有外傭趁假日變身成為「牙醫」，隱身在賓館處所為一眾同鄉整牙、洗牙，甚至箍牙，入境處採取行動，於今年4月拘捕了4名印尼籍外傭。其中2名外傭因違反其逗留條件及從事無牌牙醫工作，於昨日(12日)在沙田裁判法院被判罪成，分別被判入獄4個月及2個月。

入境處表示，早前收到舉報有外傭於周日及假期涉嫌違反逗留條件，租用賓館提供無牌牙醫服務，因此展開了一連串的調查行動，拘捕了涉案外傭。被捕外傭涉嫌違反其逗留條件從事無牌牙醫工作，於每星期的休息日或假期租用賓館房間，為同鄉提供牙科服務。她們均沒有接受正式牙醫訓練亦並非香港註冊牙醫。

入境處指，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務，不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許外傭為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他／她有效的逗留條件，即屬違法。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆者同罪。

根據《牙醫註冊條例》第25條，任何人如既非註冊牙醫，故意或虛假地充作牙醫，即屬犯罪。違者一經定罪，最高刑罰為罰款10萬港元及監禁3年。