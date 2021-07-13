癮君子斬人被擊斃　開槍警指傷者生命受威脅

前年3月16日，男子李浩庭持刀進入油麻地新填地街一間超級市場，其後遭警員開槍擊斃。關於李的死因研訊，今天（13日）繼續在西九龍法院死因裁判法庭進行。開槍的警員作供稱，當時他與同事在警車上看見死者持刀在街上跑，遂落車追截到事發超市，看見死者與一名男子對峙，死者用刀劈男子頭部。警員便把佩槍指向死者及作警告。但死者沒有理會及再次舉刀揮向男子，警員遂開槍並擊中死者。。

當時駐西九龍衝鋒隊第4隊的警員張健龍供稱，2019年3月16日中午12時28分，他與同事乘坐警車至炮台街近西貢街交界，車上一名女警長首先看到死者，便開聲提醒同袍留意。張指死者當時手持菜刀，沿西貢街跑向警車方向，其後右轉入新填地街。張與女警長隨即在新填地街交界落車追截，沿途大聲喝止死者停下，死者曾轉頭回望，但繼續跑向北海街。

張續供稱，死者其後進入佳宝食品超級市場，跑向通道盡頭並有揮刀動作。張意識到死者可能正在斬人，便拔槍戒備。當張行近至10呎距離時，他看見死者與一名男子糾纏，男子推死者的肩把死者推開，死者就舉刀快速及連續地、由上而下劈向男子頭部。男子被劈後後退，張意識到受傷男子的生命受到即時威脅，張遂用槍瞄向死者，及作出警告「警察！咪郁！否則開槍」。

張續指，死者並沒有理會他的警告，繼續行近受傷男子並再次舉刀。張指當時死者與男子相距僅1至2呎，他嘗試再次警告「警察！咪……」，惟未及說出完整句子，刀已揮近男子頭部，張遂開槍及射向死者右邊身體，死者中槍倒地，菜刀跌在地上。張補充，學堂訓練教導他射向目標身標最大部分，提高命中率。在陪審團提問下，張又指當時自己亦感到生命有危險。