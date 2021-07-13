弒父棄屍案　被告稱欲自殺故帶刀見父

保險經紀涉嫌弒父再棄屍海上的案件，今早（13日）於高院續審，控方播放被告黎謹友與警方進行的另一次會面紀錄。他表示案發當日是他還高利貸的最後限期，他打算未能還款便自殺以免連累妻子。他又透露其有3個銀行戶口，最多存款的一個戶口只有數十港元，但警方指經調查被告手機發現案發前數小時被告曾發短訊詢問於銀行工作的友人可否加大其櫃員機轉帳額，故質疑其目的。被告解釋因他希望盡最後努力問他人借款，借到後便作大額轉帳，他又稱當時只是「試吓問」。

本案在2018年12月4日發生，被告在錄影會面稱，他在11月已認為自己無法還款，並有上網尋找自殺方法。案發當日是還款的最後限期，他想見見家人後才自殺，故把刀放在袋內。警方向被告指出，被告的手機沒有案發前後2天的網上瀏覽紀錄，亦無發現11月有任何搜查自殺相關的紀錄。被告解釋因其妻子會查看其手機，他不想妻子知道他想自殺，故刪除了那些紀錄。

另外，被告又透露他一直認為父親是「衰人」，因他會打老婆仔女，且為人不負責任，從沒有養育過他。但被告指兒子出生後他希望可多些體諒身邊的人，包括父母，並認為父親只是過往做錯及有太多壞習慣，但認為父親可能已改過，故當時並不厭惡他。被告稱雖父親非他關心的家人中頭5位，但他自殺前仍想與他見面，父親亦是他最後想見的家人。