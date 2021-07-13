唐英傑違國安法案　辯方專家指梁天琦宣傳有誇大

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員之案件，今（12日）繼續在高院審訊。辯方專家證人、李詠怡教授被問到自己接受媒體訪問時，曾提出泛民主派議員選擇不總辭，保留議席可約束政府的言論，引伸梁天琦參政入立法會是否可視為一種手段去推翻政府。李不同意，認為兩事性質不同，難以比較，自己亦不能代表梁回答。

香港大學政治與公共行政學系李詠怡教授續接受控方盤問，她表示梁天琦創作「光時」口號的用意是吸引選民關注，並指梁一開始以「知行合一 世代革新」為口號，但當時他才剛大學畢業，知名度遠遜於其他候選人，故一個更易記起的口號對梁的參選更為有利。李又認為梁的政治宣傳有誇大成分，因為當時本土民主前線正在爭取首個立法會議席。儘然競選成功，梁單憑一個議席亦無法撼動整個立法會。況且若梁有心推翻政權，他更毋須遵從合法途徑去參政。

控方指，2020年立法會泛民主派提出總辭，當時李接受眾新聞訪問時，提出泛民主派應該繼續留任，以有限地約束政府推出政策，引伸梁是否透過參選入立法會以實行推翻政府之目的。惟李不同意兩事可以混為一談，指總辭一事的背景是政府以疫情為由延遲原定的立法會大選，最終涉及三分之一的立法會議員請辭，相反梁的參選僅為了一個議席，故兩者就影響力而言是難以相比。