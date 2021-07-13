料民主黨大部分區議員離任　羅健熙辭職惹黨友不滿

消息指政府月內安排區議員宣誓，違誓者料被追討上任以來的薪酬，引來大規模離職潮，現已有超過220名區議員離任。已辭職的民主黨主席羅健熙今(13日)表示辭職是個人選擇，暫未能掌握該黨最新辭職區議員的人數，料大部分區議員會離任，已離職人數亦為數不少。羅又透露有黨友不滿他離職決定與在會議上有異，強調將與對方再溝通。

就區議員辭職一事，羅指曾開會與黨內區議員討論了3、4次，最近傳出較確實消息時又再開會討論，但因涉不同個人因素，該黨不會強制區議員作某一決定。他表示，因未能確切知道政界所流傳消息的準確性，不希望予人有帶頭辭職的感覺，影響黨友決定，故較遲公布辭職決定及通知黨友。他指作決定前經反覆思量，坦言在上周四(8日)的會議上未有就去留問題作強烈表態，早前曾聽到有黨友不滿為何其態度有所轉變，故他將再與對方傾談。

至於該現時該黨多少人已辭任區議員，羅就指未掌握黨內確實辭職人數，相信大部分區議員將會離任。即使面對現時情況，黨友基本上一致認為要堅持政黨身份，不會考慮解散。

羅強調即使辭職，仍認為自己是合乎資格，效忠《基本法》及擁護香港特區。被問及辭職是否未能承受法律及破產風險時，他指破產風險非最大考慮因素，又指「都步入中年，唔係唔可以承受」，雖然預料如被DQ需要就追薪問題與政府打官司，但他寧願將資源投放在地區工作。他認為既然政府當初認為區議員身份重要需要宣誓，就應清楚公布宣誓細節及進行補選填補空缺。

至於被問到曾否有中央或港府官員接觸他，他指港府沒有主動聯繫他，但曾有自稱「有身份」人士與他接觸，但難分真假，強調私下溝通亦是如實反映實況，包括市民對於中央及港府的看法。