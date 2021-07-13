區議員辭職潮持續　溫子眾：恐懼戰勝留任決心

政府要求區議員本月內宣誓，再引起一輪辭職潮，至今至少有220名區議員離任。其中黃大仙區議員溫子眾和荃灣區議員賴文輝昨夜（12）均在Facebook貼文，宣布正式辭職。而西貢區議員鄭仲文及元朗區議員林廷衞今日（13日）亦宣布辭職。溫子眾稱恐懼戰勝留任的決心，但會以地區發展主任身份繼續服務社區。

溫子眾在貼文中表示，上星期本想完成4年任期，奈何過去數日本港政治環境存在太多不確定性因素，聆聽律師意見以及和與家人商討後，他指恐懼戰勝留任的決心，故決定辭任區議員職務，並已於昨日（12日）向民政事務總署和黃大仙區議會秘書處呈交辭職信，任期至年7月12日。他對未能完成第六屆黃大仙區議會的任期，向街坊致歉，又承諾會換個身份，以地區發展主任身份繼續服務社區。

賴文輝亦於昨日正式離任荃灣區議員，形容最後一日比任期內任何一天都要忙，要把握時間派工作報告和口罩，又要拆除選區內所有橫額，到晚上則拆下議員辦事處招牌。他指自己在區內服務快6年，捨不得街坊，感謝街坊體諒，明白他是為勢所逼下才不得不辭職。他表示不敢直視道別街坊的眼睛，怕忍不住落涙。他又指議辦只維持有限度服務至星期五（16日），之後便會開始清空單位。

林廷衞則於今日凌晨在Facebook貼文，稱經過多番思量，包括可承擔的風險和政治局勢評估等，終於昨日作出遞信請辭的決定。他指過去數月不乏有人提出留任者戀棧權位、為份糧等說法，但他指區議員根本沒多大權力，加上若考慮人工就更不應選這條高危又不穩定的政途。他表示會尊中留任的區議員，又認為辭任的都是無可奈何。

鄭仲文今午在社交平台表示，2021年的政治氣氛改變，他遭遇前所未有的壓力，昨日已向民政事務處提交辭呈，正式宣布辭去區議員職務，向所有支持者道歉，對於自己讓大家失望感到慚愧，又指將會以其他形式繼續服務社區。