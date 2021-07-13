18歲廚師管鋼棒藏武罪成　被判入勞教中心

去年6月底一名17歲男子於旺角街頭被警方搜出一支彈簧鋼棒，和一面印着疑有港獨含意口號的旗幟，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認控罪，早前於西九龍裁判法院受審。審訊時他解釋稱他誤以為鋼棒是用來懸掛旗幟用的旗杆，但主審裁判官香淑嫻並不接納其辯解，於2星期前裁定他罪名成立。今天（13日）裁判官在參考報告建議後，決定判被告入勞教中心。辯方律師為被告申請保釋，以待申請定罪上訴，惟遭裁判官拒絕。

現年18歲被告梁錦濤，報稱任職廚師。他被控於在2020年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街攜有一支彈簧鋼棒。控方案情指，警員巡邏時，看見被告低頭急步行走，遂上前截查。結果在被告背囊搜出一個盒，內藏涉案彈簧鋼棒，另搜出一面旗幟，旗上寫着有疑含港獨意思的口號。裁判官早前裁決時指，案中搜獲的旗幟長約60厘米，而涉案鋼棒伸展後亦僅長約40厘米，兩者並不配合，被告辯稱以為鋼棒是旗杆的說法不合情理，不符邏輯。被告2周前被定罪後，裁判官下令為索取背景、勞教中心及更生中心報告。到今天裁判官採納報告建議，判被告入勞教中心。