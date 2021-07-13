DSE即將放榜　VTC提供1.4萬個學額供學生報讀

文憑試(DSE）將在下周三（21日）放榜，職業訓練局（VTC）公布，2021/22學年開辦逾140項全目制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑等課程，共有1.4萬個學額。VTC指，放榜當日至26日進行網上統一收生，早前已獲有條件取錄的申請人，如DSE成績符合課程要求，放榜後可轉換為正式取錄，並於網上平台確認學位，而沒有正式取錄的人士，亦可在平台報讀心儀課程。

VTC高級助理執行幹事任影嬋今（13日）提醒，早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，如放榜後成績符合有關課程的入學條件及要求，放榜日將獲轉換成正式取錄。申請人須於放榜日上午9時至下午4時，登入中六入學申請平台確認學位。

至於新申請人及沒有「正式取錄」的申請人可於放榜日至26日統一收生時間內，登入有關平台報讀課程，並透過電郵及平台獲知取錄結果。所有獲派學位的學生，必須在26日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。

任表示，新學年提供的140個課程共有1.4萬個學額，其中學士學位佔600個，高級文憑佔8000個，其餘為基礎或職專文憑等。該院校至今收到約2.7萬個報讀申請，大致符合預期，並與去年相若。她指，每年的報讀人數會亦會受學生人數下跌等大環境因素影響。

至於最受申請人歡迎的課程，以學士學位為例，首3名為廣告（榮譽）文學士、營養及健康管理(榮譽)理學士，以及廚藝及管理（榮譽）文學士，多個學士學位課程平均8名申請人競爭一學額；而高級文憑課程則以醫療保健、西式包餅及糖藝，以及藥劑科學為首3名最受申請人歡迎，平均5人爭1學額。