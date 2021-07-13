警破6300萬元販毒案　首揭煮食油混液態冰毒　拘巴漢等6人

警方發現有毒販將新界村屋作為毒品儲存倉庫，並暗營製毒工場，於本周日(11日)及昨日(12日)一連兩日進行掃毒，在元朗八鄉馬鞍崗村、粉嶺高埔北村及沙田一酒店房間，拘捕3男3女(19至33歲)，檢獲總值約6,300萬港元各類毒品，首次發現毒販以130支牛油果煮食油做掩飾、混入約39公斤的液態冰毒。5名被捕人士已被暫控販毒及製毒罪，案件將於明日(14日)分別在屯門、粉嶺及沙田法院提堂。

警方毒品調查科(行動)總督察葉秀蘭指，警方本周日在元朗八鄉馬鞍崗村，截查2名可疑男子，在其中1人身上搜出一磚重約1公斤懷疑可卡因，並在其村屋檢出18包、共重18公斤以茶葉錫紙袋包裝的懷疑冰毒、4包共重3.5公斤的懷疑冰毒，以及在800支牛油果煮食油中，有人將130支做掩飾混入約39公斤液態冰毒。另外，警方亦於旺角界限街一劏房內，檢取5磚、重約5公斤的懷疑可卡因，行動共檢獲4,020萬港元毒品，以涉嫌販毒及製毒拘捕一名巴基斯坦裔男子及一名本地男子，分別22及23歲，報稱貨車司機及飲品店東主。

葉秀蘭續稱，昨晚又在粉嶺高埔北村截查2名女子，在一人手持的膠袋內檢獲9包、共重205克懷疑霹靂可卡因，其後在2人及1名男子居住的鐵皮屋內，再發現3袋共重3公斤懷疑冰毒、13磚重約13公斤懷疑可卡因、一包約重230克懷疑氯胺酮(k仔)、2包約重55克霹靂可卡因，檢獲的毒品共1,750萬港元。2女子分別19及20歲，男子為25歲，3人俱報稱無業。

新界南總區重案組總督察周子軒指，昨日黃昏於沙田石門安平街搜查一酒店單位，起出10包約重10公斤懷疑冰毒，總值547萬港元，拘捕一名報稱無業的33歲女子。警方表示，除被捕的飲品店東主外，巴基斯坦漢以及3女1男已被暫控販毒及製毒罪，案件於明日分別在屯門、粉嶺及沙田裁判法院提堂。

毒品調查科(行動)警司陳江明表示，近期搗破販毒案件宗數和檢獲毒品數量有所增加，相信是因為疫情下販毒集團放棄以螞蟻搬家方式運毒，改為鋌而走險，短時間內運送更多毒品入境。今年上半年有224宗檢獲可卡因案件，比去年同期多81宗，今年檢取量達910公斤，比去年同期飆升逾52倍。而氯胺酮相關案件，今年上半年有153宗，比去年同期多62宗，今年檢獲的數量高達1,087公斤，去年同期只有247公斤。今年上半年檢獲冰毒案件有338宗，檢取78公斤，去年同期有262宗，起出348公斤。另外毒販亦以「搵快錢」吸引市民及青少年參與販毒。