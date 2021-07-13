對港教育失信心　調查指近7成家長欲送子女往海外升學

本港社會矛盾持續升溫，令不少人萌生去意。有教育機構調查顯示，近7成香港父母已經或有意送子女往海外升學，當中逾半家長指激發決定的主因是對本港教育無信心。升學顧問公司指出，全球疫情無阻港人出國升學，相關查詢較去年同期激增達111%，預計本月底香港文憑試放榜時查詢會再創高峰。

大地教育委託私營研究及調查機構，於今年5月期間向超過300個家庭進行網上問卷調查，在育有子女的受訪者之中，66%父母已經或有意送子女往海外升學。 至於激發念頭的原因，51%對本港教育無信心、 48%希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長，42%則表示與香港現時政治氣候環境有關。

是次調查亦檢視了受訪父母送子女到海外升學的擔憂，結果顯示55%的受訪父母均對子女「在新環境的心理壓力及情緒影響」以及「子女的獨立自理能力」這兩大方面表示憂慮。另有超過6成家長打算在子女中學階段，即12至18歲時送他們到海外升學，當中47%家長傾向讓子女入住寄宿學校，英國是海外升學最受歡迎之目的地，55%受訪家長選擇。

負責調查的大地教育行政總裁莫柏祺表示，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自2020年開始，即使世界疫情持續，海外升學查詢近乎有增無減。對比2019年7月份，2020年同期最高增長達177% ；而今年3月份對比2020年同期最高增長達111%，預計7月香港文憑試放榜時查詢會再創高峰。

輔導心理學家吳加垚則建議，要釋除子女於出國後的心理壓力，父母可多鼓勵子女表達想法及感受，並以不批判的態度聆聽。同時讓子女多參與預備過程，例如一起搜集當地資料、升學資料等等，讓子女更具體了解海外升學後的生活。