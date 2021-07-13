2漢涉姦醉娃案　辯方揭事主與被告網上談性

青年在網上認識妙齡少女，傾談數個月後，再各自帶一位同性朋友到酒吧飲酒消遣，當晚稍後2男子涉嫌強姦其中一名少女被捕，案件今天（13日）在高等法院續審。辯方律師在庭上讀出第一被告與少女的網上對話內容，顯示少女曾經主動向第一被告談及有關性的話題。

兩名被告依次為黃子健（24歲，地盤工人）及陳之寧（23歲，文員），他們被控在2019年8月19日在灣仔海外信託銀行大廈6樓強姦X；黃另被控同日於灣仔立興大廈百佳酒店再度強姦X。

案發時只有18歲的X今透過視像系統接受辯方大律師盤問，她承認自己在案發前4個半月透過通訊程式「Zenly」認識第一被告黃子健，而非如昨日所講透過手機遊戲結識對方。黃的代表律師在庭上讀出黃與X的對話內容，指出X首先傳送避孕套的表情符號開啟對話，並附上一句「記得用」，又問黃「使唔使送個飛機杯畀你」、「鍾意邊個女優」，X解釋自己當時想幫朋友的成人用品店宣傳，而且「依家講送禮，唔係同佢進行（性行為）」，所以大膽與陌生男子討論以上話題。

約一個月後，X透過微信問被告「過來請我飲酒嗎？」，附上一個有心型圖案及「大哥抽煙」字眼的表情符號給黃。X解釋自己當時在酒吧任職侍應，經理要求她向手機通訊錄人士傳送以上訊息招攬生意。X其後又傳了一句「398陪你玩」給黃，X解釋客人支付398港元可以買9杯酒請她喝，他們可獲安排坐在一起，而客人自己飲的酒需另外付費購買。而當日黃並沒有應約。辯方律師質疑X向被告傳送心型圖案可能會令人誤會和有遐想。X不否認，但認為責任不在自己。

到案發前一星期，黃曾經在微信問X「在哪？返大陸嗎？」，X表示「親戚嚟，不了不了」。辯方向X指出「親戚嚟」即是月事來潮的意思。X表示不同意，堅持自己當時是指家住北角的姨媽到她家探望，故拒絕與黃北上。