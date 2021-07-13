女童軍總會建新總部及青年宿舍　料2024年第三季完工

香港女童軍總會擬於佐敦興建青年宿舍，擬議的工程計劃包括在九龍渡船街與佐敦道交界興建一座女童軍的新總部暨青年宿舍相關設施。立法會財委會通過有關青年宿舍的建築費用，目前計劃已展開地基工程的招標程序，預計本年8月至9月期間動工，而主體建築預計明年第三季開始動工，料項目可於2024年第三季完工。

根據區議會文件，女童軍總會新總部將提供多個活動室、總會辦公室，及一個可容納八百多人的大禮堂。至於青年宿舍部分則提供五百多個房間，包括單人房，雙人房及無障礙房間、管理處及公用設施。待總部開放使用後，女童軍總會指將會擴闊服務對象，並擴展具女童軍特色的活動至非女童軍的社區人士參加，例如露營、宿營及興趣班等。

翻查資料，為配合女童軍的服務擴展及未來發展需要，政府早前已批准以非原址換地方式，將有關用地批予女童軍作發展新總部之用。女童軍總會將在新總部設施之上興建青年宿舍，並在建成後以自負盈虧的形式營運。整個工程的費用預計達近7.7億港元全數由基本工程儲備基金承擔，女童軍總會則負責承擔有關營運和保養青年宿舍所引致的經常性開支。