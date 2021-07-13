中招搬運工曾與俄羅斯機組人員同處機艙　專家憂貨機成防疫缺口

衞生防護中心今日(13日)公布，早前確診的1名機場搬運工(個案編號：11952)，根據基因分析發現，與另外4宗來自俄羅斯的輸入個案(個案編號：11947、11887、11926及11938)的基因組有關，同屬Delta變異病毒株。有醫學專家表示，由於港府極依賴「熔斷機制」阻截輸入個案，惟有關措施只針對民航客機，貨運航班可照樣來港、沒有被禁止，形成防疫缺口。

根據流行病學調查顯示，染疫的機場搬運工潛伏期間曾處理本月6日經RL9933由莫斯科抵港航班，並身處該機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內，因此機場搬運工可能從該俄羅斯抵港航班中，其他沒有被診斷的機組人員感染，當局正與海外衞生當局跟進個案，進一步調查仍在進行。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，一般貨機的換氣次數均不達標，因此不排除病毒是由染疫的貨機人員，傳給機場搬運工，屬人傳人的傳播。由於患者在潛伏期內，機場正被納入強制檢測公告，令他剛巧可以經檢測發現受感染，形容是幸運，但並非每次都是好彩，政府需要正視，避免同類事件再發生。

他又指，現時A1極高風險地區的客機已禁飛來港，但由於「熔斷機制」只針對民航客機，貨運航班可照樣來港、沒有被禁止，形成防疫漏洞。即使搬運工人不會接觸旅客，也有機會在搬貨期間接觸到病毒，再帶出社區。他認為，機場職員有機會接觸到高危地區到港的貨機機組人員，對相關職員的保護不容忽視，建議向他們提供足夠保護衣物，而且每7日進行一次病毒檢測，以防病毒在社區傳播。