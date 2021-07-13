《東方》報道石硤尾邨危樓塌石屎　房屋署今始到單位清理

港府重建公屋進度緩慢，《東方日報》今日（13日）獨家頭版報道，石硤尾邨一個舊式公屋單位，近月不時有巨型石屎剝落，而天花鋼筋亦生銹外露，地上滿是碎磚，危樓遍布安全隱患，居民慘與「計時炸彈」同眠。房屋署後知後覺，終於今日下午派人進入單位清理鬆脫石屎，但卻仍是小修小補，未有確立調遷安排。單位住客及跟進事件的地區幹事均批評事件只是冰山一角，促請房屋署盡快重啟該屋邨的重建計劃，才能根治問題。

7旬失明長者梁婆婆獨居於石硤尾邨其中一個舊式公屋單位，近月不時有巨型石屎剝落，面積最大如一張書桌，倘被擊中將釀成慘劇；加上天花鋼筋生銹外露，地上滿是碎磚，猶如身處危樓。日前騎樓又突有石屎剝落，而該處是通往洗手間的「必經之路」，更是令失明的梁婆婆膽戰心驚。

經本報報道後，房屋署今日回覆本報查詢指指，該署工程人員於今天下午進入戶主單位，在戶主同意下，協助拆除天花裝修木板及照明裝置。工程人員同時檢查石屎剝落的情況，並即時移除了鬆脫的石屎，及與戶主相約明日（14日）為單位展開修補工程。

此外，香港房屋委員會按其「重建高樓齡公共屋邨的優化政策」下的四個基本原則，即樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力，就實際情況謹慎考慮是否重建個別公共屋邨。

房屋署又重申，重建公共屋邨需時甚久，並往往要在重建項目的較後甚至最後階段才能提供額外單位；而短期可供編配的公屋單位數量則會減少，原因是需要動用大量本來可編配予有迫切住屋需要家庭的公屋單位，用作安置受重建影響的公屋居民。有關安排不但即時減少公屋供應，亦無可避免地延長等待上樓家庭的輪候時間。因此，重建公共屋邨在增加公屋供應方面，只能扮演輔助角色。

石硤尾邨是全港第一條公共屋邨，全盛時期共有44座樓宇，政府多年前啟動重建計劃，惟計劃中途煞停，現時尚有9座約40年樓齡的樓宇未納入重建。房屋署回覆時仍然強調，房委會曾於2015年就該屋邨進行全面結構勘察計劃，檢測結果顯示所有樓宇的結構均屬安全，並無重建的迫切需要。

面對房屋署的回覆，屋主梁婆婆的女兒表示不滿，認爲房屋署僅是小修小補，形容該邨殘舊到「隨便敲門都會有一間屋存在石屎剝落問題」，她促請房屋署積極跟進問題，短期內安排梁婆婆調遷至同邨同格局的單位暫住，長遠應重建公屋，確保居民住房安排。

跟進事件的經民聯深水埗地區幹事陳國偉亦批評房署未有積極跟進問題，舊樓安全問題嚴重，他過去已收到近千宗同邨有石屎剝落的投訴，單位殘破不堪，但房署僅作維修，過一段時間問題又重現，促請房署盡快展開舊屋邨重建才能根治問題。