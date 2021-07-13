6個地方再列強制檢測地點　須於周四前完成檢測

6個指定地方須進行強制檢測，即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。另外，將軍澳德寶國際幼兒園(富康花園)爆發上呼吸道感染及流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校的學生、員工及訪客亦被納入強制檢測公告。

港府表示，任何在上月23日下午6時至下午10時曾身處尖沙咀圓方2樓「pho.dle.bar」 的人士；任何上月25日中午12時至下午6時曾身處旺角豉油街鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳的人士；任何在上月25日下午6時至下午10時曾身處深水埗石硤尾街1號地下B至C號舖愛文生的人士；任何在上月23日中午12時至下午6時曾身處尖沙咀K11 Musea7樓701號舖鏞鏞．藝嚐館的人士；任何在上月23日下午4時至下午6時或上月25日中午12時至下午6時曾身處佐敦香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司的人士；以及任何在上月24日上午10時至中午12時曾身處佐敦香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司的人士，須於周四(15日)或之前接受檢測。

此外，任何在上月30日至今日(13日)期間曾身處將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部分)德寶國際幼兒園(富康花園)超過2小時的人士，如果沒有完成接種疫苗，亦須於周四或之前接受檢測。