環保署放軟手腳　檢控不足2%

非法棄置建築廢料問題一直困擾香港不少市民，惟環保署對此問題卻一直愛理不理，對問題視若無睹。近年環保署設立專責執法小隊巡查本港各區的非法棄置建築廢物情況，據環保署文件所示，巡查數字有所增加，但檢控宗數卻每年下降，由2019年發出傳票檢控逾80宗，至2020年只發出傳票約50宗，檢控率不足2%。有議員質疑環保署是執法不力，通常只以勸喻或警告方式了事，導致香港「垃圾圍城」問題愈趨嚴重。

據環保署文件所示，巡查次數雖然於去年增加至7,388次，惟檢控宗數卻按年下降20宗，總檢控宗數只有109宗。由2018至2020年為止，每年巡查次數多達約7,000次，惟檢控率卻不足2%，反映檢控數字低下，執法「放軟手腳」。

立法會議員柯創盛指出，環保署作為執法部門理應對非法棄置建築廢物問題責無旁貸，然而，以環保署的檢控數字來看，近年明顯執法不力、打擊非法棄置建築廢物問題力度不足，批評環保署「根本沒有做好這份工」。柯認為，環保署需再加強力度果斷執法，否則香港「垃圾圍城」根本無法改善。