東方日報A1：廢竹霸路4星期　環保署話之你

亂拋垃圾罰款千五元，但隨街棄置建築廢料卻無王管!九龍城衙前圍道行車道旁近月有人公然大量非法棄置建築用的竹枝，馬路旁堆滿棄置建材，人車垃圾爭路，險象環生，更加劇新冠播疫危機。有熱心市民向環保署舉報，該署向其聲稱已責成涉事人士清走建築廢料，未有作出檢控，試圖敷衍結案。東網持續追蹤一個多星期，發現現場仍滿布竹枝，環保署回覆本報時指並無當場截獲非法棄置竹枝人士，僅稱會繼續調查。區議員狠批部門各自為政，食環署只處理普通垃圾，環保署對建築廢料檢控又歎慢板，恐問題持續不理終釀交通意外。

舉報人張先生向東網記者表示，早於本月5日發現有一台吊機將竹枝吊下，置於衙前圍道5號馬路一旁，霸佔了部分行車道位置。他及後向環保署舉報事件，並提交照片及影片等多項證據，環保署人員翌日回覆他指，已找到涉事人士，並將竹枝清走，事件已經結案。惟及後發現大部分竹枝棄置仍原封不動，未如環保署所指已清走，當張先生再向署方查詢，該署人員僅重申事件已結案。

東網記者連日到現場視察，截至前日(12日)仍有大量竹枝被棄置於馬路旁，竹枝散開佔用行車道近1米闊，部分車輛行車時更會輾過竹枝，加上該位置是轉彎位、道路狹窄，經常塞車，道路情況險象環生。截至本月12日，地政總署終於在該堆竹枝上貼上告示，指事件為非法佔用未批租土地，需於今日(14日)前搬走。

有附近商舖指，該地方的竹枝已擺放逾1個月，原先更猖狂，竹枝被放置於馬路兩旁，但最近清走其中一邊。街坊邵小姐指自己需拴拐杖步行，經過時會擔心被竹枝刺傷或阻礙其他行人，又炮轟「政府都不做實事」，竹枝擺放已久，部門卻未有正視問題。街坊洪先生指女兒在附近上學，經常會路過事發位置，擔心小朋友經過該處會發生意外，如有大貨車經過，竹枝或會撞上行人路。

九龍城區議員吳寶強指，該位置擺放任何雜物均會對車輛及行人造成危險，擔憂會釀交通意外。吳又稱，每月均會接獲街坊對非法棄置建築廢物的投訴，惟環保署往往需時2星期左右才處理好，批評環保署效率太慢。他直言，隨街棄置建築廢料，會令居民誤以為該位置可以拋棄垃圾，造成垃圾堆積甚至環境衞生問題，但部門各自為政，食環署只處理普通垃圾，處理建築廢料的環保署又「歎慢板」，認為兩部門理應緊密合作，主動出擊應對問題。

環保署回覆指7月5日接獲市民舉報有人將竹枝由貨車棄置上述地方，隨即派員於當日下午到場調查，但沒有當場截獲非法棄置所指竹枝人士。翌日聯絡舉報人，告知他上述調查結果，並獲他提供他事發時拍下的相關相片和影片，以協助調查。

其後，該署人員在7月8日和9日再到場調查時，發現部分竹枝已被清走，但仍沒有截獲相關人士。該署會繼續就個案進行調查及蒐證，如有足夠證據，定必檢控相關人士。食環署回覆指沒有收到相關投訴。

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