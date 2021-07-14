觀塘工廈闢百家樂賭檔並提供飲食　2主持及28客被捕兼收告票

觀塘警區反三合會行動組、情報組連同特別職務隊，根據線報及深入調查後，昨晚(13日)9時採取行動，突擊搜查鴻圖道9號一工廈單位，搗破一個百家樂賭檔。一名姓吳(29歲)男子及一名姓梁(34歲)男子，涉嫌經營賭場被捕；而場內18女8男(23至80歲)，亦涉嫌在賭場內賭博被捕。

此外，被捕各人均涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書，全部被捕人士通宵扣查。行動中檢獲一批賭具，包括一張百家樂賭枱、約面值100萬元籌碼、6萬元賭款及28副撲克牌。

觀塘警區反三合會行動組偵緝高級督察劉思齊表示，被搗破賭檔由黑幫操控，經營一個月左右，賭檔面積約700呎，賭客俱由熟人或朋友介紹，並由專人為賭客提供飲食，儼如工廈食堂。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。