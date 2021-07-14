科學院名師高徒計劃　培養年輕科研人材

香港金錢掛帥，願意投身科研的年輕人少之又少。香港科學院、香港工程科學院及香港科學會2018年開辦「名師高徒」計畫，由科學家及工程師為熱愛科學的高中生擔任義務導師，期望透過自身經驗，啟發學生對科研的興趣，至今已有約300個學生受惠。本屆已於4月展開，有41名導師，指導106名高中生。

港科院院長、分子生物學家徐立之博士3年前開始擔任名師，透過輕鬆的傾談分享經驗。來自何文田官立中學的李元昊Gordon，現時就讀中大細胞及分子生物學，他高中時已立志投身科研，雖然對生物有興趣，但成績不及化學好。徐鼓勵他跟隨個人興趣，因此他選擇了研究主導的課程，也從徐身上學習科學家的存疑精神，從閱讀文獻，乃至於日常接觸的資訊，都要抱有批判性思考，不可照單全收。

另一位高徒是來自聖傑靈女子中學的陳尚旻Charmaine，現時就讀港大生物醫學。她認為從徐身上的最大得著，就是對新事物保持開放、謙虛的態度，才能在萬變的社會中立足，因此他也改變志願，從就讀獸醫改為生物醫學，探索更廣的發展空間。

徐亦勉勵2名學生在大學時期打好根基，又表示香港具備做基礎研究的條件，只有掌握上游科研，才有話語權，而非「幫人打工」。他又認為，高中核心科目改革後，有助避免學生死讀主科，盲目追求高分，相信是改善之舉。