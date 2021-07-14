郵寄服務積極蛻變　全面邁向數碼化及智能化

全球電子商貿市場發展蓬勃，與世界各地的郵政機關一樣，香港郵政近年來亦積極蛻變，重點優化和加強發展電子商貿郵件寄遞的業務發展，包括推出一系列自助化寄件、領件方案，專為電子商貿物流而設的全新本地郵件派遞服務易寄取（EC-GET）及Vantage暢運（快遞）及（小包）國際派遞服務。香港郵政與時並進，未來將會利用科技，提供更多元化、靈活方便的服務以切合現今客戶所需，滿足本地和大灣區電子商貿發展的新興需求。

「香港郵政今年踏入180周年，將會全面邁向數碼化同智能化，尤其係自助嘅領件同寄件服務，以及一系列的服務提升。」香港郵政總監（業務發展）周伊君表示，電子商貿發展蓬勃，郵寄服務亦要全面加強才能跟上步伐，而可以全天候運作的「智郵寄」讓顧客可以從此不再局限於郵局開放時間，無須在郵局排隊，真正「隨時隨地隨寄」。

周指，「智郵寄」可讓市民輕鬆投寄2KG以下及體積少於300mm X 300mm X 100mm的各類郵件，包括普通或掛號郵件、特快專遞、易網遞、包裹以及新推出的 Vantage暢運服務。市民如果預先在香港郵政全新投寄平台Post Now（ https://send.hongkongpost.hk/ ） 準備投寄資料，即可拿著QR Code 去到郵局或智郵寄，享受極速寄件體驗。周又指，「智郵寄」將於7月19日在中環郵政總局地下、東涌郵政局外及深井碧堤半島商場率先登場，預計年底前會裝設共20部「智郵寄」，遍佈港九新界。

除了自助寄件站「智郵寄」外，香港郵政亦設有自助領件櫃「智郵站」，遍佈全港各大小屋邨、屋苑商場，方便顧客隨時取件。「預告一下，嚟緊我哋仲會設立『24小時自助郵務中心』（Auto Lobby），入面會有『智郵寄』和『智郵站』畀顧客24小時自助領件及寄件，就好似銀行自助櫃員機中心一樣」。

隨着網購成爲市民的生活日常，香港郵政亦會於7月19日推出一項全新本地郵件派遞服務易寄取（EC-GET），市民可以每件低至10港元的相宜價格，投寄文件或郵包，又可選擇於郵政局或自助領件櫃「智郵站」領件，全程郵件追蹤，「下個月我哋更會推出派遞前短訊通知，收件人在收件前會收到派遞通知，可以更改領件地點或派遞日期，夠晒靈活自主」。

至於國際物流方面，香港郵政亦推出全新Vantage暢運（快遞）服務，服務覆蓋26個歐洲目的地及美國（即將擴展至澳洲、紐西蘭等），最快4個工作天內送達歐洲、5個工作天內送達美國，服務最大賣點是價錢經濟實惠，相比特快專遞平均節省20-30%，價格透明，絕無燃油附加費；而暢運（小包）服務更可投寄含鋰電池產品，無需提交單據，「無論本地定國際嘅網購用家都照顧到」。

郵票方面，香港郵政先後推出大受歡迎的香港著名漫畫《老夫子》及《風雲》特別郵票後，下半年將發行《百分百感覺》漫畫特別郵票及相關郵品，又積極籌備推出《13點》漫畫特別郵票，郵票迷絕對要密切留意。