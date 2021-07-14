料全球疫情短期難平　羅致光：研助旅遊從業員轉行

新冠肺炎疫情肆虐逾年，嚴重影響香港經濟，尤其在訪港旅客「清零」下，旅遊業更深陷寒冬。勞工及福利局局長羅致光今早(14日)在電台節目表示，本港就業情況近月雖有所改善，但個別與旅遊相關的行業，失業率仍相當嚴重，由於當局預計全球疫情難以在短期內平息，不少發展中國家的疫情亦不樂觀，可能會持續至2023至2024年，政府難以持續數年資助旅遊業，故政府目前會考慮幫助一些冰封已久的行業從業員轉行。

被問到當局近年推出多項有利勞方的福利措施，羅回應時指，當局推出任何措施前，都有考慮中小微企的消化能力，包括承擔額外4個星期產假所衍生的薪酬開支，相信企業不會將新增的勞動成本全數轉嫁至消費者。

至於本港早前因應疫情禁飛來自菲律賓及印尼客機，令部分外傭未能抵港，他指當局每日都有審視菲律賓及印尼的疫情，特別是變種病毒傳播情況，以及當地的新冠疫苗接種率，並正研究本港的入境政策有否調整空間，一有消息會公布。