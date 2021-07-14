40款牛奶營養素差異大　高鈣產品鈣含量相差近倍

牛奶營養豐富，不少人都有喝牛奶的習慣。消費者委員會測試40款牛奶及牛奶飲品，發現樣本衞生程度及聲稱營養含量，例如「高鈣」、「低脂」或「脫脂」等符合相關要求。然而，消委會指出，樣本間的三大營養素包括蛋白質、鈣質和脂肪含量存差異，特別「高鈣」產品的樣本之間鈣質含量可相差近1倍，測試結果反映採用巴士德消毒方法的樣本和超高溫處理方法樣本的營養價值差異不大，價格與產品的質素亦沒有必然關係。此外，結果亦顯示樣本間的鈣含量可差距近1倍，由每100毫升含121毫克至239毫克不等。

消委會共測試40款牛奶及牛奶飲品，測試項目涵蓋獸藥、防腐劑、微生物、營養素含量等，當中26款樣本經超高溫處理，14款經巴士德消毒，售價約由6.9港元至67.9港元，以每100毫升計算，巴士德消毒方法樣本的平均售價，較經超高溫處理方法的樣本高出約3成，但結果反映採用巴士德消毒方法的樣本，和超高溫處理方法樣本的營養價值差異不大。

測試結果又顯示，除2款牛奶飲品樣本，每100毫升的蛋白質含量分別只有2.1克及2.5克外，其餘38款樣本的蛋白質含量，由3克至4.5克，屬於「蛋白質來源」食物（每100毫升液體食物含不少於3克蛋白質）。若以全部樣本的平均蛋白質含量（每100毫升含3.4克）計算，飲用235毫升可攝入約8.0克蛋白質，分別佔男性及女性成人每日蛋白質參考攝入量的12.3%及14.5%，消委會提醒追求健康或素食人士，不應純依賴飲用牛奶作為攝取蛋白質的單一食品，宜保持健康飲食。

另外，40款樣本中，包括13款的鈣含量達到「高鈣」食物的水平（100毫升液體食物含不少於120毫克），惟樣本間的鈣含量差距近1倍，由每100毫升含121毫克至239毫克，消委會提醒消費者選購「高鈣」產品時，應小心比較其營養標籤；至於餘下27款樣本的鈣含量，由每100毫升含99.4毫克至119毫克，屬「鈣的來源」食物（100毫升液體食物含不少於60毫克）。

消委會綜觀各類別的樣本，發現高鈣牛奶飲品類別的平均鈣含量（178毫克）較其他類別樣本（包括脫脂牛奶類別、全脂牛奶類別及牛奶飲品）的平均鈣含量高逾5成。另外，消委會發現2款日本牛奶樣本分別標示為「特選3.6」及「特選3.7」，有關聲稱實代表牛奶中的脂肪比例，惟該2款樣本檢出的總脂肪含量分別為每100毫升4.0克及4.2克，比全脂牛奶類別樣本的平均值高8.1%及13.5%，而「低脂」牛奶飲品類別樣本的平均脂肪含量為1.1克，「較低脂」牛奶飲品類別樣本的平均總脂肪含量則為2.1克，反映其總脂肪含量與「低脂」牛奶飲品可以相差約1倍，消費者選購時需留意。

當檢視各樣本的營養標籤，消委會發現「明治CP-meiji」的包裝上附有「含蛋白質」的營養素含量未達到標示「蛋白質來源」聲稱的要求，檢出量亦較其包裝標示值少30%，超出規管容忍限；「滋味」的包裝上同時附有高鈣(high calcium)及鈣的來源(source of calcium)2個營養素含量聲稱，容易令消費者混淆，而「M&S Food」鈣含量更未達到標示「高鈣」的要求。消委會敦促有關生產商從速更正產品的標籤資料，並將上述相關的樣本資料轉交食安中心跟進。

消委會提醒消費者，選購及飲用牛奶及牛奶飲品時，需小心查看包裝是否完整及有否滲漏，看清楚包裝上的產品描述、配料／成分及營養標籤，並留意食用期限有否過期，至於巴士德消毒法處理的牛奶及牛奶飲品則應儲存在攝氏4°C或以下，而未開封的經超高溫處理方法處理的則可儲存在室溫陰涼的地方，避免陽光直射。