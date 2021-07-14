消委會揭2款卸妝液含可致敏防腐劑　水性卸妝液功效最差

愛美一族化妝後若未做好徹底卸妝，有機會引致各種皮膚問題。消委會測試市面上40款不同類型的卸妝液，發現當中2款樣本含可致敏防腐劑。另外，便宜並不代表無好貨，是次測試中同獲5星總評的樣本，售價相差超過3倍，而部分價格較高的樣本表現只屬一般，顯示產品價格與質素沒有必然關係。

是次測試40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，售價由48至355港元不等。測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。

在防腐劑含量測試中，測試結果顯示2款樣本包括「Bioré」(高效眼唇卸妝液Makeup Remover For Eye & Lip)和「CHANEL BEAUTÉ」(DÉMAQUILLANT YEUX INTENSE GENTLE BIPHASE EYE MAKEUP REMOVER)分別檢出0.10%和0.14%可致敏防腐劑甲酯，但檢出量均符合內地和歐盟要求。此外，全部樣本均沒有檢出甲基異噻唑啉酮(MIT)和甲基氯異噻唑啉酮(CMIT)等嚴重致敏防腐劑，測試結果令人滿意。

卸妝效能指數愈高，代表卸妝表現愈好。所有水油混合性卸妝液樣本的卸妝效能指數介乎63.1至86.5，卸妝表現突出，總評全部獲4星或以上。當中9款更獲5星，包括售價便宜的「MUJI」(MILD EYE MAKE UP REMOVER)每毫升售價僅為0.62港元。

產品價格與質素沒有必然關係，所有樣本中最便宜、每毫升售價僅為0.37港元的「Bifesta」(高效眼部卸妝液Eye Makeup Remover EYE & LIP)獲4.5星；而眾多樣本中價格最高、每毫升售價達3港元的「Aesop」(眼唇卸妝保養油Remove)卻僅得2星。

至於油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，只有1款「LANEIGE」(LIP & EYE REMOVER WATERPROOF)的效能指數達70以上。另有5款油性樣本卸妝效能指數介乎56.6至67.3，總評獲4星或以上，表現亦不俗。該類別有2款樣本的卸妝表現較為遜色，卸妝效能指數分別只有24.3和12.8，分別為「Aesop」(眼唇卸妝保養油Remove)、以及「SABON」(Cleansing Oil Face & Eye Make Up Remover)。

水性卸妝液則為3類樣本中卸妝表現最為遜色，除1款樣本的卸妝效能指數為76.2，其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1，所以總評僅得2至2.5星，表現令人失望。

消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限，或未能完全卸除化妝品，有機會堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的機會，建議顧客購買前，宜細閱產品成分和標籤資料。若卸妝清潔後皮膚有「緊繃感」，可能是肌膚出現「過度清潔」的狀況，除有機會令皮膚含水量降低或角質層受損，甚至可造成皮膚紅腫、痕癢、脫皮等現象，應盡量減少洗臉的次數，及挑選較溫和的卸妝清潔產品。

另外，40款樣本中，只有不足3分之1有回收計劃，消委會希望日後有更多本地化妝品品牌能夠提供回收服務，一起推動可持續消費。