基因測試預測患癌風險成效存疑　消委會籲尋求醫護意見免誤診

港人對健康日益重視，坊間不少聲稱可透過基因測試「未病先知」、「預測未來」等作廣告招徠，收費由數百港元的單項測試至近10萬港元的綜合檢測不等。消委會今日(14日)公布，不少公司提供的基因測試，至今仍有待臨床研究結果證明其可靠性，檢測結果存疑。該會呼籲消費者進行此類檢測前，必須尋求專業醫護人員，例如主診醫生的意見，再決定是否接受檢測，以免繳付大筆檢測費之餘，出現誤診，或增添不必要的焦慮。

消委會發現，有公司提供癌症分子分類基因測試服務，稱即使沒有醫生轉介，也可安排公司的專業人員為客戶分析報告內容及決定再進行測試。惟臨床腫瘤科專科醫生區兆基認為，相關測試應由主診的腫瘤科醫生決定，以確保基因組合的覆蓋範圍與治療計劃相符。

此外，市面上亦有公司為消費者提供遺傳性癌症基因測試服務，區指預測性測試的結果有可能是「模棱兩可」或「意義不明」，必須由遺傳諮詢顧問或主診醫生提供遺傳諮詢和在醫生臨床督導下進行，而高風險人士須進行全面討論後才決定是否測試，以確保測試的益處大於可能出現的焦慮和歧視。