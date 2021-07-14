虛擬銀行設高息存款及消費回贈搶客　消委會籲留意附帶條件

新興虛擬銀行各出奇謀，以高息存款及消費回贈條款爭奪市場佔有率。消費者委員會檢視8間虛擬銀行的服務，歸納10大注意事項，供有意開立戶口的人士參考，包括存款上限、轉帳服務上限及開戶條件等。消委會提醒消費者開戶前，應衡量個人日常理財的方式和習慣、對現金提存的要求等；有意開立虛擬銀行戶口的人士，更要留意各虛擬銀行的服務範圍才作出決定。

就遙距開戶方式，消委會指虛擬銀行不設實體分行，主要透過金融科技讓客戶經流動應用程式開戶及使用銀行服務，而大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身份，或有香港以外地區稅務身份的人士開戶。有個別銀行表明開戶人要身處香港境內，假如未能符合相關條件，開戶時或日後管理帳戶可能遇上困難。

消委會指又呼籲消費者需留意虛擬銀行是否全天候營運，銀行會否就某些服務設時限。虛擬銀行一般每星期7日、24小時全天候遙距為客戶辦理開戶，但檢視的8間銀行暫時均未有提供支票、按揭、投資等服務。個別虛擬銀行雖提供外匯買賣或貸款服務，但需於指定時間內進行。另外，虛擬銀行倚重流動電話管理，消費者利用手機管理帳戶需注意身份驗證和保安系統更新，若遇上技術故障或遺失手機等問題有機會難以操作帳戶。

現金提款方面，5間虛擬銀行提供現金提款服務，包括3間提供實體扣帳卡或信用卡，或自動櫃員機提取現金，其餘2間提供無卡提款服務；另外3間銀行暫不提供直接提款服務。消費者亦需留意每日存款上限，虛擬銀行每日存款上限由每日3萬港元至50萬港元，或50萬人民幣不等。就轉帳服務，每日提款上限介乎1萬至5萬港元，轉帳限額則視乎情況由1萬至100萬港元。目前只有4間虛擬銀行提供港元定期存款，其中3間銀行同時提供人民幣及美元定期存款。

目前有6間虛擬銀行可綁定電子錢包或支付程式，部分更提供消費回贈。消委會指多家虛擬銀行以較高的活期或定期存款優惠和消費回贈作推廣，但有關優惠往往附帶額度及期限等條件，例如「天星銀行」提供的港元活期存款年利率高達3.6%，惟只適用於指定期限內成功開戶的新客戶，於開戶後首3個月的首2萬港元存款，3個月後的存款利率則為1.2%。

消委會總幹事黃鳳嫺指，今年上半年共接獲10宗針對虛擬銀行的投訴，對比上年全年僅有5宗投訴，反映虛擬銀行漸趨普及，而相關投訴內容各有所不同，主要關於推廣宣傳優惠的投訴。