政Whats噏：加強反恐工作　機場保安犬小組成立半年出10精英

機場保安犬隻行動小組已經有10隻搜查犬，仲有專業嘅領犬員隊伍。

為加強香港國際機場對反恐工作嘅準備，警犬隊自去年底起協助機場保安公司成立「機場保安犬隻行動小組」並提供相關訓練。身兼機場管理局成員嘅議員盧偉國透露，小組籌辦只有大約半年，已經有10隻搜查犬，仲有專業嘅領犬員隊伍喇。

盧偉國提到疫情之下，機場旅客大幅減少，所以市民未必知道機場最近增添咗新成員，就係協助保安工作嘅搜查犬！話說尋日(13日)舉行犬舍開幕典禮，並舉行警務處、海關同機場保安公司三方合作框架簽訂儀式。盧偉國提到兩個紀律部隊早已建立頗具規模嘅工作犬團隊、經驗豐富。至於機場保安公司嘅工作犬主要負責喺機場偵緝爆炸品同槍械，同機場警犬以及海關搜查犬嘅工作相輔相成，相信三方合作可以進一步提升機場保安。

犬隻係人類嘅好幫手，盧偉國大讚視察犬舍時留意到牠們聰明、服從又友善。佢認為犬隻要習慣機場嘅人流以及複雜嘅環境，更要集中精神工作、不受干擾。除咗搜查工作外，仲發揮機場特殊大使嘅作用，佢表示非常重視同支持小組成立啊。