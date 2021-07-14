政Whats噏：路政署新增職位處理道路保養　議員斥反應慢

香港公共道路老化，部分出現地面不平情況而急需維修保養。立法會人事編制小組委員會今日(14日)討論在路政署轄下開設2個總工程師編外職位，應付道路構築物維修護養急增嘅工作量。有議員直斥路政署反應慢，曾出現有老人因路面不平而跌到失去意識，促署方增設新機制盡快處理投訴。另有議員話署方喺過去已經花費唔少公帑，又質疑新增嘅職位將會同道路定期檢查工作重疊。

議員容海恩鬧爆路政署反應唔夠快，舉例話早前有阿婆喺沙田街市外跌到冇意識，直言該地段路面「好爛」，投訴幾年都冇人處理。佢質疑署方新增職位後會否加快，或者安排新機制處理投訴，仲批評署方成日收到投訴之後，幾日先有人聽電話或者回覆囉。

委員會主席、議員葉劉淑儀話，路政署應該做好上兩屆政府提出嘅「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃，同埋「人人暢道通行」計劃。佢舉例話沙田富寶花園有成百幾級樓梯，署方遲遲未有處理，質問做乜研究咁耐。葉劉又話署方曾挑選18個上坡電梯工程項目，但9年先搞掂3個，效率太低、進度太慢。

政府就話，其實一直都有定期派人到不同道路作預防巡查，但人手安排方面有取捨；每次見到道路破損都會安排維修，但都要考慮道路本身嘅狀況，例如繁忙道路要作臨時交通安排，唔希望對其他道路使用者造成太大困擾。政府又話新增職位一定可以加快工作進度，希望做得更好。路政署署長陳派明話，富寶花園嘅樓梯先前涉及私人管理問題，依家已經解決，會盡快推展工作。陳又話18個挑選嘅上坡電梯工程項目中，因時間同埋不同原因未能完成，會向委員會提交進度報告。

另有議員關注署方嘅資源分配問題，議員廖長江話署方嘅公路維修開支喺過去5年增幅56%，由9.4億港元增加至14.7億港元，預期持續增加。佢又希望署方交代道路維修招標嘅要求，同埋質疑新增職位嘅工作會同署方嘅道路定期檢查重疊。政府交代話招標並非只係價低者得，會按照30%技術比分同埋70%價錢比分招標，又話新增職位負責嘅項目包括測試部分已經使用40年以上嘅道路，同定期檢查冇重疊喎。