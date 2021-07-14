立會今首讀劏房管制法案　多個團體示威促加租上限調低至10%

立法會今日(14日)將首讀《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，多個劏房戶關注組織團體到政府總部請願，並向多名議員遞交請願信，要求關注劏房戶租金問題及環境衞生問題。關注組表示，現時全港有21萬人居住於9萬多個劏房內，面對租金不斷上升，租戶被迫「愈住愈細，愈住愈貴」的苦況，在不安全的住屋環境及衞生情況下，住戶得不到應有保障。

集會期間，團體並高呼「租管立法要加快、條例內容要加強」，「畀錢租金要管制、無王管業主牟(謀)取暴利」等口號。關注組引述政府表示，條例需於立法會通過後起計3個月屆滿才可實施，擔心條例草案生效前形成「真空期」，業主可透過重新簽定租約大幅增加租金或迫遷，望政府縮短立法時間，在生效後推行例如凍租、水電費收費標準等措施，以阻止劏房經營者在法例生效前逃避規管漏洞。

關注組亦建議政府將現時租金加租與公屋看齊，上限由15%下調至10%內，在「2+2」方案下設入住1至2個月租住冷靜期，讓租客可以於待定情況下，如發現單位結構或其他出現安全性問題，可以單方面提出解約；又倡設立獨立部門處理租務糾紛等。關注組亦促請運輸及房屋局局長陳帆，面對團體及基層街坊聆聽意見，設立一個有效保障劏房居民租管制度。