王婆婆高院襲保安　被判罪成即囚1個月

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，前年1月在高等法院接受保安檢查期間，用肩膊撞一名女保安員的胸口。她早前否認普通襲擊罪，於東區裁判法院受審，今天（14日）被裁定罪名成立，被判即時監禁1個月。裁判官王證瑜指事件發生在法院內進行安檢的範圍，法庭有需要保護在法庭工作的人士，以及在前線執行職務的保安員，判監屬無可避免。

被告王鳳瑤（65歲）被控於2019年1月22日在金鐘高等法院地下大堂襲擊女子胡婉鴻。被告今於裁決前呈上書面補充陳詞，並詢問裁判官處理案件時有否受到壓力，裁判官回應表示沒有。而在被裁定罪成後，被告就表示「不求情，但求加刑」，並指是遭人誣陷，要求法庭「盡量判到最重，判終身監禁」。被告表示自己依靠積蓄過活，職業乃「抗爭」人士。被告在判刑後亦在犯人欄內疾呼口號，指控警方及律政司無理。

裁判官裁決時，接納事主及其同事的證供，指他們的證供直截了當、態度誠懇、互相支持及合情合理，認為他們屬誠實可靠的證人。裁判官並裁定被告是有意圖對事主使用武力，亦必然知道事主不會同意其行為，案中亦沒證據顯示被告可能出於自衞或有合理解釋，遂裁定被告罪成。