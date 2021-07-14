指中年醫生憂執業試難通過　張宇人點名挑機　陳沛然：我夠膽考

立法會《醫生註冊(修訂)條例草案》委員會今（14日）開會討論進一步開放海外醫生來港執業。議員張宇人批評醫學界議員陳沛然所指的專業自主，不應凌駕大眾利益，認為開放外國訓練醫生來港對本地醫生沒影響，又指自己問過的每名50至60歲的醫生都表示無法通過現行醫委會執業試，呼籲陳沛然等反對修例的醫生「你考呢個試畀我睇啊」，而陳沛然則回答「夠膽考」。

工程界盧偉國亦指專業自主不等於排拒海外人士，指香港工程師學會是受法例規定，本港唯一能批准工程師資格的團體，但也與外國的工程師學會組織等互相承認大學學位。

陳沛然發言時則回應張宇人，表明自己夠膽應考專業試，又指自己正準備考其他國家的專業試，強調這種一般被業界視為入學試、基本試的考核並不困難，認為醫生一直專業持續進修，即使一次無法通過考試，兩次也能夠通過，強調考試是業界一貫的做法。

陳沛然提到醫委會考核試時，批評政府「搬龍門」，指食物及衞生局局長陳肇始在網誌提到政府設立法定的「特別註冊委員會」，訂定非本地認可醫學資格名單數目，由100間大學增至不設上限。食衞局副局長徐德義指修訂並無否定考試需要，只希望增加途徑令海外醫生回港執業。至於認可名單數字，他表示當局從未有實數，只是回應「如果訓練質素與本港兩所大學相近有多少」時，則大概有100所；他又指政府一向認為海外醫生訓練要達致與香港兩所大學醫學院訓練出的醫生質素相約。