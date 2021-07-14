保安主任訛稱女兒入職騙薪　2被告認罪判社服

公共屋邨女保安主任訛稱其女兒在她工作之屋邨任職保安員，詐騙約3.7萬港元薪金。母女2人早前在東區裁判法院承認一項串謀欺詐罪，今（14日）同被判履行240小時社會服務令，及須把詐騙得益賠償予受害公司。

本案2名被告分別為楊木蘭（52歲）及其22歲女兒高慧玲，辯方求情指被告已預備了款項，全數退還予公司。此外律師指2人重犯機會低，且在本案後已喪失保安牌。而她們的僱主等亦有撰寫求情信，希望法庭輕判。

案情透露，楊於2015年加入創毅物業服務顧問有限公司 （下稱「創毅物業」），任職保安主任。創毅物業案發時是西環邨的管理服務供應商，2名被告均在該邨居住。楊的職責包括負責西環邨的保安員人手編排。所有保安員於上下班時均須簽到，值勤紀錄由楊加簽後，會交予創毅物業以計算月薪。

案情續指，高經母親介紹，於2019年底獲創毅物業聘任為西環邨的全職保安員。與此同時，高另有一份食肆全職侍應的工作。廉署調查發現，其實高只每天上下班時到西環邨簽到，並無履行保安員之職務。而楊就明知女兒沒有履行職責，但仍加簽其值勤紀錄，以誤導創毅物業向其女兒支薪，總額約3.7萬港元。