帳委會斥政府部門行事偏離既定程序　籲依從審計報告改善

立法會政府帳目委員會今日(14日)向立法會提交帳委會第76號報告書，報告書載有帳委會就審計署署長發表的審計報告，所涵蓋多個與政府計劃的管理及提供公共服務有關的課題，涉及合共12個政府政策局和部門。帳委會向有關政策局和部門作出深入的書面提問，經仔細研究有關的書面回應後，帳委會決定毋須以公開聆訊方式進行詳細調查。

不過，帳委會指在研究該審計報告的過程中注意到，政策局和部門的行事方式在很多情況下均偏離既定程序、指引或規則。審計報告提出多項建議籲政策局和部門採取措施以跟進違規及尚待處理的個案，帳委會促請政府當局確保所有政策局和部門及政府資助機構從該審計報告吸取經驗，推行所需的措施以糾正弊端，並防止日後出現違規情況。

帳委會指過去5年曾就24個課題舉行57次公開聆訊，涉及監察公共工程項目和租住公屋單位的保養，以至公廁的設置和體育發展資助的管理。當中屢次發現一些常見問題，例如欠缺跨部門協調及合作、政策局對部門監管不足，以及有關備存紀錄、合約管理和監察公共工程項目的問題。