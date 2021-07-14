過去16個月176個展覽被延期或取消 業界申領近一億元資助

疫情下各類展覽遭取消或延期，港府於去年底推出會議展覽業資助計劃，向展覽業提供資助，並將資助計劃延長6個月至明年6月30日。商務及經濟發展局今日(14日)書面回覆議員查詢時指出，過去16個月共有176個展覽被延期或取消，截至上月底，該計劃共資助了42個展覽，資助額約9,738萬港元，涉及約6,100名參展商。

商經局表示，根據會展中心和亞博館管理公司提供的資料，原定於去年2月至今年6月在兩個場地舉行但延期或取消的展覽分別有111個和65個。港府去年2月公布在第一輪防疫抗疫基金下設立總額達10.2億港元的會議展覽業資助計劃，向業界提供資助，以鼓勵會展活動在香港舉辦。計劃已於去年10月啟動，並兩度延長計劃的有效期至明年6月30日。

截至今年6月30日，計劃共資助了42個展覽，資助額約9,738萬港元，涉及約6,100名參展商(約4,500名本地參展商和約1,600名非本地參展商)，和約60萬參觀人次(約59.7萬地參觀人次和約3,000非本地參觀人次)。

商經局強調，一直與內地及澳門方面保持溝通，亦會繼續與疫情相對穩定和與香港有密切經貿關係的經濟體探討建立「旅遊氣泡」，冀望爭取逐步和有序地恢復跨境往來，重振香港作為國際會展和採購樞紐的卓越地位。