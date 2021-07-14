政府完成私人遊樂場地契約檢討　進一步要求體育會開放設施

政府檢討私人遊樂場地契約政策多年，早前終完成私人遊樂場地契約政策檢討，議員謝偉銓關注到有關政策檢討，並提出質詢指部分持有私契的體育會涉嫌將其設施分租予商業機 構牟利，有違獲批用地的原意。民政事務局今（14日）回應書面質詢，指將在新契約中進一步要求私人體育會開放其設施，地政總署亦會對私人遊樂場地契約用地進行周年巡查。

民政事務局指，政府正將由「社區組織」及「私人體育會」持有的契約分開處理，同時會沿用私人遊樂場地契約安排處理私人體育會持有的契約用地，但會大幅修改契約條款以更切合支持體育發展和善用土地的雙重需要，及按私人體育會對推動體育發展的貢獻，考慮會否在契約期滿後續約等建議，處理已到期或即將到期的契約，並在新契約中加入相關條款，包括要求私人體育會進一步對外開放其體育及康樂設施，和加強對私人遊樂場地契用地的監察及承租人企業管治。至於向適合續約的私人體育會徵收減免地價，將在2026至2027年開始實施。

目前設有自願開放計劃的私人體育會用地契約大概於2021至2024年期間陸續到期。該局表示政府將會為該些契約續期至2027年6月30日，屆時會在續期契約中加入相關條款，包括向合資格外界團體開放其體育設施總量最少30%，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動每月最少240個活動時數。

另外，為確保有關用地用途符合政策和契約內的相關土地用途、營運、服務和開放設施的條款，民政事務局會對私人遊樂場地契約用地進行周年巡查。該局又指，過去3年(2018至2020年)，地政總署曾就8宗涉嫌違反私人遊樂場地契約條款的投訴和轉介個案，巡查所涉場地，經調查後，發現7宗個案有違契情況，並採取執行契約條款行動，當中2宗個案已糾正違契事項；餘下5宗案糾正違契的事項仍在進行中。

此外，地政總署曾接獲菲律賓會涉嫌違契的投訴，多次派員到該會巡察，經諮詢後認為沒有證據證明菲律賓會違反有關禁止分租的地契條款，但已於2019年向菲律賓會發出警告信，要求糾正該會餐飲服務的營運模式。該署於去年4月跟進視察時，發現該會餐廳已結業，並於本月再度巡察時，發現該會重新提供餐飲服務，目前正聯同有關決策局密切監察其營運模式。