稅局過去3年跟進86宗慈善團體舉報　撤銷704團體免稅資格

有免稅慈善團體在2019年被揭透過不屬免稅慈善團體的信託，向多家海外組織捐款共逾4千萬港元，引起外界關注當局對免稅慈善團體的監管問題。財經事務及庫務局局長許正宇今早(14日)回應議員書面質詢時透露，當局在2018年至2020年期間，共接獲86宗慈善團體的舉報並採取跟進行動，同期多達704個慈善團體被撤銷免稅資格確認。

稅務局在今年上半年對1705個慈善團體的免稅資格進行覆查，同期接獲涉及11個慈善團體的舉報並採取跟進行動。此外，今年首6個月共有117個慈善團體被撤銷免稅資格確認，當中有55個已解散或清盤，有6個停止運作或不活躍，有1個不再符合屬公共性質的慈善機構或慈善信託，另有55個沒有回應稅務局查詢或失去聯絡。

財庫局強調稅務局一直採取適切措施，以確保相關慈善團體符合《稅務條例》第88條所訂明的免稅條件，包括會對新確認免稅的慈善團體在獲確認後2年進行首次覆查，以及對現有免稅慈善團體至少每3年進行1次覆查。當局又重申，如有資料顯示某慈善團體曾進行懷疑非慈善活動，稅務局會在考慮相關事實和情況後，就有關個案採取行動，例如提早覆查該免稅慈善團體，如確定其不再符合免稅資格，便會撤銷。