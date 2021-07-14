酒吧違規營業逾百人遭票控負責人被捕　2男發難警出胡椒噴劑制服

今日(14日)凌晨1時許，警員接報到尖沙咀山林道4號處理一宗求警協助案件期間，發現上址一間酒吧違規營業，警方以違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）拘捕姓鄺(38歲)女負責人，現場83男28女，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

期間一名姓盧(28歲)男子情緒激動拒絕合作，另一名姓鍾(29歲)男子企圖搶去一名警員的警棍，在場警員向兩人發出口頭警告不果後，遂以胡椒噴劑將兩人制服。

經初步調查，盧男涉嫌阻礙警務人員執行職務，鍾男則涉嫌襲警被捕，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。