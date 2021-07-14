議員促為港鐵設准許回報率機制　政府指現階段無計劃

港鐵公司在「擁有權」及「鐵路加物業發展」模式下，負責興建及營運本港新鐵路。有議員今(14日)認為港鐵可從物業發展中賺取巨額利潤，要求政府引入准許回報率機制，為有關回報率「封頂」，惟政府指現沒有相關計劃。另外，港鐵上月與兩大地產商合作競投中環商業地，是港鐵創立至今首次競投政府用地，議員質疑港鐵定位改變，如由鐵路公司變為發展商，憂影響本地運輸服務。

在立法會會議口頭質詢環節上，議員葉劉淑儀指港鐵多年來從物業發展獲得豐厚利潤，又壟斷興建鐵路及全港最好樓盤，認為政府應重新考慮規管港鐵營運模式，並促政府在港鐵物業發展方面的訂明准許回報率，當已達致准許回報率時，港鐵須把餘下物業單位交給政府作公營房屋用途。她又批評政府一直缺乏新思維，不願探討新發展模式。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，引入准許回報率機制將根本改變港鐵的商業模式，強調港鐵是本港主要公共運輸經營者，政府有需要詳細研究引入機制的理據，並考慮各項相關因素，包括對其財務、運作及其他影響、對整體公共運輸服務的影響，及對政府財務收益的影響等，政府現階段沒有相關計劃。他又指，明白社會有港鐵壟斷香港市場的觀感，日後如有其他鐵路項目是獨立於現有的鐵路網絡之外，將準備公開投標引入競爭。

就港鐵競投政府土地一事，葉劉淑儀批評港鐵不單止競投有關用地，更在海外作「蝕本生意」，質疑會影響本地運輸服務。議員劉國勳則關注港鐵定位是否由鐵路發展公司轉為發展商。

陳帆指政府已透過不同渠道，向港鐵指出其作為香港公司，應以鐵路營運及公共交通服務為主，亦提點他們需要以香港市民利益為先。不過，他認為上市公司在自由市場上需要有適當拓展是無可厚非，政府未來會繼續提點港鐵。至於議員提及的事務拓展事宜，他指政府的董事局成員在過程中沒有參與有關的商業決定。