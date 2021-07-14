研「智方便」與內地澳門認證掛鈎　方便跨境商貿

為了與時並進，政府大力推動流動應用程式「智方便」，近日發放的5,000港元電子消費券亦可採用「智方便」登記，創新及科技局局長薛永恒今(14日)指，資訊科技總監辦公室正與內地和澳門研究，拓展「智方便」的身份認證系統，香港居民於大灣區內可作跨境電子商貿應用，作數碼簽署等。

薛永恒在回覆立法會議員書面提問時指，資科辦正與內地和澳門相關單位研究合作，把「智方便」與兩地的身份認證系統掛鈎，用以可提供電子證書互認機制，便利香港居民於不同地方，包括大灣區內使用「智方便」登入各類網上服務、進行網上交易，並作出具法律效力的數碼簽 署，會適時公布詳情。另外，薛永恒又指政府在去年發放現金計劃，已徵求市民同意授權政府在推出類似計劃時，可重用市民提供的個人資料，政府現已開發有關登記資料庫，用作保存相關資料。

截至今年7月初，「智方便」推出約半年後有超過60萬人登記使用，參與率約為8.7%，並有超過110項常用政府及公私營機構的網上服務採用，預期到2023年年底，平台將提供超過180項政府網上服務。