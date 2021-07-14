建議引入寬恕恐怖主義罪　鄧炳強：現行法例可以規管

《港區國安法》於去年實施後暴亂罪行大減，但激進分子在網上發放虛假資訊和煽動性言論，意圖令暴力再現的行徑未被遏止，早前更發生襲警事件，引發港大評議會風波，有議員建議引入寬恕恐怖主義罪，任何人為恐怖主義行為辯解即屬犯法，但保安局局長鄧炳強則認為，現行法例已可規管。

鄧炳強指目前香港恐襲級別中度，而當局在防恐工作方面未有一刻鬆懈，時刻保持高度戒備，持續提升本港反恐及應變能力等。

他又指假新聞及極端思想對社會影響極大，必須嚴厲對付有人濫用網上平台煽動仇恨及暴力，就建議設立反假新聞法，工作涉及多項複雜及具爭議性問題，民政事務局會積極研究。他又指現行法例包括刑事罪行條例第9及10條，以及國安法第21、23條及27條，均可處理發放假新聞問題。

議員葛珮帆指外國不少地區均有反恐法例，禁止宣傳辯解恐怖主義行為，法國更有寬恕恐怖主義罪，任何人為恐怖主義行為辯解即屬犯法，可判5年監禁，本港不少這些人士，包括港大評議會、港大法律系客座教授陳文敏以及大律師吳靄儀，認為他們公開為恐怖主義行為辯解，詢問當局會否修例引用有關條例，打擊美化、支持及助長恐怖主義。

另一議員張華峰亦批評港大評議會的行為令人髮指，形容相關議案是「失智行為」，質疑學生是否道歉就能全身而退。議員何俊賢則提到，不是犯法才作出拘捕，應該防患於未然，當局應該增加資源或撥款，防止正義感強的人士包括警察、議員等，及其家人免受襲擊。

鄧炳強表明會認真研究有關人士是否犯法並嚴肅跟進，至於會否參考外國訂立法例，他則指現時有其他罪行條文涵蓋，現階段並不會引用。他又同意不可只是「拉人」，面對恐怖活動要防範、制止及懲治，故宣傳及教育相當重要。有關保護家人方面，當局會基於風險評估而定，至於設立警察子女學校方面，則相當複雜，有待進一步研究。