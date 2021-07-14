今增3宗輸入病例 2人打齊兩針新冠疫苗仍中招

新冠肺炎緩和，衞生防護中心公布，本港今日(14日)新增3宗確診個案，均為輸入病例，本地方面續錄零確診，由於無新增源頭不明病例，當局今日下午不設疫情記者會。截至現時，本港確診個案累計至11,956宗，初步個案少於5宗。

今日的輸入個案患者，包括1名由納米比亞抵港的53歲男子(個案編號：11954)，他周一(12日)乘LH796航班抵港，上周六(10日)發病，患者曾於3月及4月共接種2針由內地及德國合研的復必泰疫苗；另一患者為42歲女子(個案編號：11955)，周一乘QR818航班由塞浦路斯抵港，沒有病徵，曾於3月及4月在俄羅斯接種共2劑當地研發的衞星5號疫苗；最後1宗個案涉及1名37歲男子(個案編號：11956)，他上周六乘EK384航班由加納抵港，其後在何文田九龍維景酒店接受檢疫。

另外，大埔中心第10座再被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(15日)進行病毒檢測。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人(個案編號：11896、11919、11935、11951)出院，至今共有11,669人康復出院；現時共有38名患者分別於10間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(個案編號：9907)情況嚴重，其餘37人情況穩定。目前公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1,089張負壓病床。