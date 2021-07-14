議員斥政府對美食車欠支援　邱騰華：取決於經營方式

美食車先導計劃運作逾4年，計劃多年來委靡不振，期間更受到反對修訂逃犯條例風波及新冠肺炎疫情雙重打擊。有議員今日(14日)在立法會會議上批評政府對美食車營運規限過多、欠缺支援，應檢討政府扶持新興產業失敗的原因。商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府一直調整政策，以及推出多項措施支援美食車，但業績始終取決於經營者的經營方式。

議員謝偉俊指美食車先導計劃雖由上屆政府提出，但「三長兩短」都會令市民認為政府「好做唔做」，直言美食車「吹咁大但衰咗」。他又稱芬蘭、俄羅斯等地的噴鼻式疫苗研發得到政府大力支持並將會上市，反觀香港大學牽頭的噴鼻式新冠肺炎疫苗研發計劃僅獲政府撥款2000萬港元，簡直少得可憐。

飲食界議員張宇人指，雖然明白政府「可以做都做晒」，但仍希望政府增加美食車的生存空間，例如讓其到私人地方樓下經營，或供應食物予地盤工人。議員廖長江直言美食車先導計劃慘淡是有目共睹，斥政策欠缺變動、法例過時，促局方拆牆鬆綁。

邱騰華指出政府一直支持美食車商業經營項目、盡量拆牆鬆綁，包括不斷為其發掘新的營運地點、提供現金資助及下調部分場地的租金等，但指出始終計劃需要取決於營運者的經營方式，例如食物的種類、服務、定價、能否符合顧客口味，各美食車的業績有好有壞。他又稱美食車不是流動食物供應商，希望結合推動旅遊，故應該擺放於人流較多的地方。

對於本港新興產業，創新及科技局局長薛永恒回應指，政府推動創新初見成效，本港已經有11間獨角獸公司，涵蓋金融科技、人工智能、物流運輸，會繼續努力發展創新產業。