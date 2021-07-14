劏房租管條例今首讀　政府：保障租客措施不影響執法

劏房租金無王管，不少正輪候公屋的基層市民需捱貴租，政府最終決定修例作規管保障租戶權益。立法會今(14日)首讀《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，當中包括保障租客可獲「2+2」、共4年的優先續租權，規定租金加幅以15%「封頂」。政府重申條例草案非將位於工商大廈或臨時構築物中的劏房合法化，強調有關措施不會影響政府部門按現行法例採取的執法行動，特別在建築物安全及消防安全方面。

運輸及房屋局長陳帆發言時指，在草擬法例時，最大挑戰是如何定義「劏房」及訂立規管範圍。政府知道劏房不單存在於住宅大廈，亦在工商大廈、天台屋、平台屋等臨時構築物。而部分劏房或涉非法使用土地或潛建物，如租務管制涵蓋不合法劏房或發放錯誤信息，令公眾誤以為將非法劏房合法化。

不過，他指政府明白居住在此類劏房的租客，相對於居住在一般住宅大廈的劏房租客更為弱勢，更需要有關措施保障，加上社會及議員認為有關租務管制應讓更多劏房租客受保障，故現時條例草案已涵蓋位於不同類型的建築物，包括住宅大廈、工商大廈的劏房，亦包括一般大廈的板間房，床位、太空艙及天台屋劏房等。