癮君子斬人被擊斃　警司指警員開槍符合指引

前年3月16日，男子李浩庭進入油麻地新填地街一間超級市場斬人，其後遭警員開槍擊斃。關於李的死因研訊，今天（13日）繼續在西九龍法院死因裁判法庭進行。警方槍械訓練科警司麥啟立（Andrew Marcus Mcgrenra）以專家證人身份出庭作證，指警員當時開槍符合警隊內部守則。當時死者向人的頭部揮刀，屬於致命襲擊及可造成嚴重傷害。警司又指當時情況危急，警員不可能瞄向死者的手腳，一旦沒有命中，便會置他人在危險當中，形容向疑犯手腳開槍是「荷里活電影才會發生」。

警方槍械訓練科警司麥啟立（Andrew Marcus Mcgrenra）作供表示，就使用武力方面，警員在入職時須接受三方面訓練，包括射擊訓練、決策訓練及戰術訓練。在決策訓練中，警員須學習應該在甚麼情況下使用槍械、及使用的武力是否合乎比例。警司指出，根據《警察通例》及警察程序手冊，警員在阻止可致命或造成嚴重傷勢的暴力時，才會使用槍械，而前提是其他較低武力無法達到阻止暴力的目標。

警司續指，警員當時開槍完全符合指引。用已開鋒的刀劈向頭部，是可致命或可造成嚴重傷勢。他指警員要開槍射中死者手腳，是幾乎不可能的任務，因為揮刀及刺出刀的動作亦僅須數秒，一旦沒有命中，便會置他人在危險當中，形容向疑犯手腳開槍是「荷里活電影才會發生」，而軀幹是命中率最高的開槍目標。警司又指，其他國家的執法機構亦採用相同指引。

另外，法醫郭家琪則作供指出，死者是死於胸口槍傷，因中槍而多處內部器官創傷，包括肺、心房、大動脈及食道等，導致大量出血。郭又指死者當時胸口中槍，心臟受槍傷並即時停頓，故當場失去活動能力。