唐英傑案　辯方專家批評控方結論欠驗證支持

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員之案件，今天（13日）繼續在高院審訊。辯方專家證人李立峯教授批評控方專家劉智鵬教授的報告分析，指對方的結論欠缺證據及驗證所支持。

中文大學新聞與傳播學院院長李立峯表示，根據其研究數據，有受訪者認為「齊上齊落」口號與2019年8月一次的反修例事件非常相關，有團結一致的意思。李認為這反映許多社運中使用的口號，不一定指向政治訴求，反而是表達示威者的情感及追求的社運精神。

李教授又指，雖然控方專家劉智鵬教授得出結論，指「光時」口號只有唯一意思，並為所有人理解的意思。但是其結論欠缺證據支持，須經驗證方可成立。李提出社會科學理論中的「多重檢核法」（Triangulation），指利用愈多研究方法而得出的結論愈會可靠，故他採用小組訪談、問卷調查及分析網上討論壇數據等多方面研究去驗證結果。

李教授亦批評警方的數據分析，指警方錯誤地認為「光時」與其他含有分裂國家意味的元素同時出現於示威遊行，便等於兩者有所關聯。李解釋指，前提是要考慮口號出現的情況，以過去七一示威遊行為例，除了出現政治訴求外，亦會有勞工、外傭及同性戀者表達訴求，故不能一概而論示威遊行中出現訴求都是相同。