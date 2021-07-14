警搗元朗製毒工場檢500萬元可卡因　黑漢借懷孕女友掩飾同被捕

警方根據線報及深入調查後，查明有人在元朗一住宅單位自製毒品後分銷港九新界，昨晚(13日)展開行動，掩至目標單位搜查，檢獲值逾500萬港元的懷疑可卡因，拘捕涉案男子及其女友。據悉，被捕男子有黑幫背景，平時與懷有身孕的女友出雙入對，懷疑藉此減低被截查的機會。

新界北總區反黑組署理總督察陳爾桁表示，警方掌握情報，得悉目標男子在元朗的單位私製毒品，再將毒品銷售到全港各區，遂於昨晚約8時展開行動，突擊搜查涉事單位，期間分別在該名男子身上及屋內搜獲約180克及近4.5公斤懷疑可卡因，以及大批製毒工具。警方經初步調查後，以「販運危險藥物」罪拘捕該名21歲男子，他與17歲女友另涉「製造危險藥物」被捕。

陳指出，被捕情侶報稱無業，現正被扣查，其中男子有黑幫背景，平時為求掩飾毒品生意，出入會有身懷4至5個月身孕的女友陪同在側，以減低被截查的風險，相關毒品生意相信已運作半年至8個月，警方的行動仍然持續，不排除有更多人被捕。警方提醒市民，販毒及製毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁，切勿以身試法。