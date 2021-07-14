《議事規則》修訂獲通過　限制委員會人數及議員展示物品

立法會今午（14日）通過根據《基本法》第75條動議修訂《議事規則》的決議案，當中包括限制委員會人數，而每位議員最多只可以同時出任6個事務委員會委員；又規定議員出席立法會大會時需要穿着商務服飾，而議員在議會內展示的物品亦需與會議內容相關。

議事規則委員會(議規會)主席謝偉俊表示，修例訂明事務委員會人數上限為20人，其他委員會人數則為15人，每位議員只可出任6個委員會；議員若無合理原因缺席會議導致流會，將會被罰一日薪酬，議員亦須穿着商務衣飾參與全體委員會及立法會會議。謝認為相關修訂能讓下屆議員人數增加後有更高的效率，亦可避免有議員胡亂要求點算法定人數，又指議員穿着合適，有助提升形象及市民的支持度。

議規會成員郭偉強表示，即使現時議會內沒有民主派，亦有需要修訂議事規則，乃居安思危之舉。他批評過去民主派議員將議事規則武器化，形容若不修改議事規則，則會猶如「風濕」般定時復發。

另一方面田北辰則對修例有保留，指限制委員會人數方面有保留，認為若議員只能發表意見而不能加入委員會投票，反問「市民都可以發表意見啦，咁點解要有議員啫？」但有議員不同意田的看法，議員陳克勤指他參與的保安事務委員會有40名委員，每一次開會時都要花時間等待3份1的委員出席都要等，浪費了很多時間。

議員陳健波指議事規則一直是防君子、不是防小人，不用太過嚴厲。但眼見反對派在多年來利用議事規則的漏洞，一方面打擊建制派，一方面獲得政治利益，做出很多愈來愈激進的行動。當有人不懂得尊重自己，惟有像寫校規一樣修改議事規則。