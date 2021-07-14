無視反對意見　政府堅持律政人員亦可委任為資深大律師

鄭若驊指非大律師的律政人員仍需履行訟辯工作，故應該考慮同獲委任為資深大律師。

不少律政人員並非資深大律師，但正履行訟辯工作。律政司司長鄭若驊今日(14日)在立法會首讀及二讀《2021年法律執業者(修訂)條例草案》，使並非大律師的律政人員，具資格獲委任為資深大律師。

鄭指根據現行《法律執業者條例》，只有足夠認識法律且從業不少於10年的大律師可獲委任為資深大律師，但律政人員的工作實際上沒有分別，非大律師的律政人員仍需履行訟辯工作，故應該考慮同獲委任為資深大律師。她續指本次修訂時選賢任能的表現，會諮詢終審法院首席法官，以及按公眾利益委任資深大律師。

她又稱本次修訂不會影響私人法律執業者的任何權利、不會干擾專業劃分亦不會改變任何甄選程序，已經獲得終審法院、律師會及部分法律團體的支持，雖然大律師公會表示反對，但政府已經三次回應，認為大律師公會基於不完全理解本次建議而反對。

鄭若驊指出，律政人員肩負重要職能，本次修訂促進法治無分高低，律政人員應該獲得同等機會獲得肯定。她又稱明白資深大律師頭銜代表能力的認可及一定操守，故律政人員離開律政司後有關頭銜不再適用，做法與資深大律師轉為律師後頭銜不再適用一致，修訂建議律政人員獲委任為資深大律師的頭銜非終身制是尊重劃分及業界的自我監管機制。