朱曼鈴接任財庫局常秘　 香港郵政署長人選未公布

政府今午(14日)公布高層官員任命，現任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱，將於本月26日出任勞工及福利局常任秘書長，接替將展開退休前休假的張琼瑤；而現任香港郵政署長朱曼鈴，則會在本月29日出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。不過，政府在新聞稿中並無交代香港郵政署長的接任人選。

將展開退休前休假的張琼瑤早在1983年加入政務職系，2009年晉升為首長級甲一級政務官，曾在多個決策局及部門服務，包括曾出任保安局、政制及內地事務局和勞福局的常任秘書長一職。公務員事務局局長聶德權讚揚張在過去37年一直盡忠職守，祝願其退休生活充實而愉快。

接任勞福局常任秘書長一職的劉焱，則在1990年加入政務職系，前年晉升為首長級甲一級政務官，曾在多個決策局及部門服務，包括在上屆政府出任行政長官辦公室常任秘書長，今屆政府出任財庫局常任秘書長（庫務）至今。至於朱曼鈴則在1988年加入政務職系，並在2017年晉升為首長級甲級政務官，曾出任旅遊事務專員、政府新聞處處長等職位，並在2019年起出任香港郵政署長。